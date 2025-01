A Bruxelles esordisce la Ypsilon, e la Lancia torna nei rally

Il marchio Lancia illumina il Motor Show 2025 di Bruxelles. Nella giornata di apertura del salone belga, giunto alla 101/a edizione, è stata presentata la nuova Ypsilon Rally4 Hf, la vettura che segna il ritorno di Lancia nel mondo dei rally a partire dal 2025, con la partecipazione di Luca Napolitano, ceo di Lancia, e Miki Biasion, autentica leggenda del motorsport e campione del mondo rally proprio con Lancia.

Tra le altre attrazioni dello stand Lancia, in pieno rilancio nel mercato europeo, anche la Ypsilon nelle versioni Ibrida ed Elettrica.

Con il debutto della Ypsilon Rally 4 HF nasce anche il "Trofeo Lancia Rally", che si correrà su sei gare del Campionato Italiano Rally 2025, con in palio un montepremi totale di circa 300.000 euro, considerando i premi gara, i premi di fine stagione per i vincitori di categoria e il premio finale al vincitore assoluto del trofeo, che avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF.

La Nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di produzione Stellantis dotata del sistema S.A.L.A., l'interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un'esperienza di guida confortevole e coerente con la tecnologia senza sforzi Lancia. Inoltre, è best-in-class nel segmento B hatchback premium, grazie all'allestimento più completo della categoria, ampio display da 10.25", miglior sistema standard di ausilio al parcheggio, sistema di illuminazione esterna più ricco per tecnologia ed estensione, nonché unico modello del segmento equipaggiato con Guida Autonoma di livello 2 in dotazione standard.



