Ferrari F80, con il configuratore costruisci il sogno

Appena presentata alla stampa internazionale, la Ferrari F80, che sarà prodotta in soli 799 esemplari dal costo di 3 milioni e 600 mila euro l'uno, è configurabile sul sito ferrari.com, dove è possibile realizzarla in maniera virtuale con 8 livree oltre a quella della configurazione di default in Rosso Corsa abbinata agli inserti Rosso FX.

Non manca una decorazione che attraversa la carrozzeria, e la possibilità di aggiungere numeri sul corpo vettura. Le ruote sono personalizzabili nel coprimozzo, che può essere in fibra di carbonio, e a livello di pinze freno. L'abitacolo consente di cambiare il colore del sedile di guida, di intervenire sulla plancia, sui tappetini, e di avere, tra le altre opzioni, il display per il passeggero. In questo modo la nuova supercar del cavallino rampante può essere condivisa in maniera ancora più coinvolgente con chi siede accanto al pilota.

Le sue prestazioni rimangono incredibilmente performanti, con la sua power unit da ben 1200 CV che la spinge, in circuito, fino a 350 km/h di velocità massima "limitata".







