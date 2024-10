Renault, 4 collaborazioni per il reveal della 4 E-Tech Electric

Sulla scia del successo del programma di collaborazione "5 movimenti", lanciato l'anno scorso con Renault 5 E-Tech Electric, Renault ci riprova in occasione della presentazione di Renault 4 al Salone dell'Auto di Parigi.

''Per sostenere il reveal di Renault 4 E-Tech Electric, siamo molto orgogliosi di unirci a quattro start-up francesi che presentano quattro oggetti di mobilità 100% elettrica - ha precisato Arnaud Belloni, direttore Marketing Global della Marca Renault - . Un mezzo cool per dimostrare al grande pubblico che la mobilità elettrica ormai riguarda tutti i mezzi di trasporto, fino alla 4L che diventa Renault 4 E-Tech Electric".

Oltre allo stand Renault del Padiglione 6, un altro stand della marca è stato completamente dedicato a Renault 4 e a questi nuovi oggetti di mobilità, tutti elettrici. Per la prima volta, Renault presenta Renault 4 affiancata da un mini-caravan, un aereo, una moto e una moto d'acqua, per consentire ai visitatori di sognare tutta una serie di avventure via terra, mare e aria. Aperto su tutti i lati, per permettere ai visitatori di entrare dai quattro punti cardinali, lo stand svela Renault 4 E-Tech Electric con quattro oggetti di mobilità utilizzabili nelle quattro stagioni.

La tinta Blu Celeste, che si ispira al colore svelato in occasione della presentazione della prima Renault 4 nel 1962, veste ogni elemento dei "4 movimenti", con sellerie effetto denim e design dei gruppi ottici influenzati direttamente da Renault 4.

Concepito come una vera e propria esperienza immersiva, lo spazio riservato a Renault 4 e ai "4 movimenti" unisce design avanguardista e materiali nobili per trasportare i visitatori nel mondo della mobilità del futuro. Le linee essenziali e i giochi di luce creano un'atmosfera futuristica per valorizzare l'alleanza di successo tra Renault e le start-up partner. "4 movimenti" incarna la volontà di Renault di collaborare con i creatori francesi della mobilità del futuro per dar vita ad un nuovo ecosistema sostenibile. Questo lancio è uno step di fondamentale importanza per la missione di Renault che consiste nel trasformare il nostro modo di spostarci, contemplando soluzioni rispettose dell'ambiente e promuovendo una mobilità più intelligente e divertente.

Sarà possibile pre-ordinare questi quattro oggetti già dal Salone di Parigi. Saranno prodotti in piccole serie e resi disponibili, come Renault 4, dalla prossima primavera.



