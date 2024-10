Renault 4 E-Tech Electric, i segreti della piattaforma AmpR Small

Pensata fin dall'inizio come un'auto elettrica, Renault 4 E-Tech Electric è stata progettata su AmpR Small, la stessa piattaforma di Renault 5 E-Tech Electric. Se questi due modelli hanno vari componenti in comune, consentendo così alla marca di portare avanti la sua politica di condivisione per ridurre i costi, sono stati però concepiti in modo diverso per permettere prestazioni diverse. Renault 4 E-Tech Electric offre, pertanto, la funzione Extended Grip nonché una capacità di traino di 750 kg, quanto basta per circolare tranquillamente su qualsiasi tipo di strada ed intraprendere qualsiasi viaggio, rispondendo così a tutte le esigenze della clientela. Renault 4 E-Tech Electric è il secondo veicolo della gamma Renault ad essere stato completamente progettato su AmpR Small, la piattaforma di Ampere dedicata ai veicoli elettrici del segmento B. Condivide con Renault 5 E-Tech Electric il 68% dei componenti. Se, da una parte, questo ha reso possibile fare tante economie di scala, dall'altra, non sono stati fatti compromessi a livello di prestazioni, a costo di alcune sfide industriali e tecniche affrontate brillantemente. Ciò è stato possibile grazie alla modularità della piattaforma: passo più lungo di 8 cm (rispetto a Renault 5 E-Tech Electric), ruote più grandi, altezza libera dal suolo maggiore di 4 cm, possibilità di trasformare in tavolino il sedile del passeggero anteriore, praticità, volume del bagagliaio (420 litri) e soglia di carico ribassata a 61 cm.

Nonostante un'altezza libera dal suolo di 18,1 cm, Renault 4 E-Tech Electric ha la particolarità di offrire la soglia di carico più bassa possibile (soli 61 cm), come ai tempi della Renault 4 originale. Ma per rendersene conto, bisogna che il portellone sia aperto. Infatti, il portellone del bagagliaio si confonde con il paraurti, per cui non si immagina che una parte di quest'ultimo si possa alzare con la porta. Per questo effetto è stato necessario sviluppare specifici componenti in lamiera.

Nascosta dal paraurti, la traversa è stata abbassata senza però comportare uno spostamento dei longheroni. Renault 4 E-Tech Electric è il primo veicolo Renault dotato della funzione One Pedal. Disponibile a partire dall'allestimento Techno, completa le prime tre modalità di frenata rigenerativa e può essere attivata, come le altre, con i paddle al volante.

La funzione One Pedal massimizza la frenata rigenerativa: al conducente basta togliere il piede dall'acceleratore finché il veicolo non si ferma completamente, senza dover premere sul pedale del freno.

Renault 4 E-Tech Electric può contare anche sul nuovo sistema di frenata dinamica che incorpora, nello stesso modulo, impianto frenante ed ESP. Dalla città alla montagna, Renault 4 E-Tech Electric è stata progettata per tutti i tipi di utilizzo. Ecco perché è un vero crossover ed offre il sistema antislittamento avanzato Extended Grip ( in opzione a secondo le versioni).

Quest'ultimo è abbinato a pneumatici "quattro stagioni" e a due nuove modalità a cui è possibile accedere tramite i settaggi Multi-Sense: Snow e All-terrain. Entrambe queste modalità agiscono sul sistema antislittamento per consentire al veicolo di percorrere senza difficoltà strade sdrucciolevoli. La coppia motore si regola elettronicamente in base all'aderenza della strada e alle informazioni trasmesse dall'ESP. In entrambi i casi, ci sarà meno controllo di trazione sulle due ruote anteriori. Per ottimizzare il comfort acustico, l'insonorizzazione riprende gli stessi standard alto di gamma dei modelli elettrici Renault lanciati di recente. Inoltre, il comfort termico dell'abitacolo è garantito dalla pompa di calore, che consente di risparmiare al massimo l'energia della batteria, fungendo da complemento al sistema HVCH (High Voltage Coolant Heater) da 8 kW. Quest'ultimo consente di ottenere una temperatura confortevole in breve tempo dopo l'accensione, a veicolo freddo. Il pre-condizionamento dell'abitacolo e della batteria, una volta programmato, permette di riscaldare il veicolo e sbrinare i vetri prima della partenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA