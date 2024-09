Polstrada arresta due persone per furto 500 litri di carburante

La Polizia Stradale di Venezia ha arrestato due trasportatori sospettati di furto di circa 500 litri di carburante sull'autostrada A4.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo lungo l'autostrada A/4, nei pressi del Comune di Dolo (Venezia) hanno scorto un autoarticolato in sosta con la portiera aperta, il motore acceso e le luci spente, posizionato dietro ad un altro autoarticolato dal cui serbatoio fuoriusciva un tubo di plastica. Accanto al veicolo, inoltre, i poliziotti hanno notato due persone, uno dei quali stava armeggiando con degli attrezzi.

Sul posto è arrivata una seconda pattuglia della polstrada che ha aiutato i colleghi a bloccare l'autoarticolato recuperando, oltre al gasolio rubato per un quantitativo di circa 500 litri, oltre al materiale utilizzato per il trasferimento del carburante e diversi attrezzi atti allo scasso.

Il conducente e l'occupante del tir sono stati arrestati.

La Polizia Stradale di Venezia, avvalendosi del coordinamento della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto di Padova e con i concorso degli altri Reparti della regione, ha da tempo intensificato i controlli lungo la rete per monitorare e contrastare episodi simili.





