F1: Courtenay lascia la Red Bull e va in McLaren

Will Courtenay, responsabile della strategia di gara della Red Bull, lascia il team dopo 14 anni per unirsi alla McLaren come direttore sportivo. E' il terzo membro del management di Red Bull a lasciare la scuderia negli ultimi cinque mesi, dopo Adrian Newey e Jonathan Wheatley, ma anche l'ultimo sviluppo di una ristrutturazione in corso alla McLaren.

"L'esperienza, la professionalità e la passione di Will per gli sport motoristici lo rendono il candidato ideale per dirigere la nostra funzione sportiva" ha dichiarato il team principal della McLaren, Andrea Stella. Courtenay riferirà al direttore delle corse Randeep Singh, con l'obiettivo di "aiutare a far crescere le operazioni sportive del team", ha affermato McLaren.



