Lando Norris a Silverstone su McLaren formato LEGO

Il Gruppo LEGO e McLaren Automotive si sono cimentati in una nuova sfida. Questa volta, l'obiettivo portato a termine, era quello di ricreare una McLaren P1 unica nel suo genere, completamente funzionante e realizzata con elementi LEGO Technic.



E come se non bastasse, il pilota di Formula 1 McLaren, Lando Norris, è stato scelto per affrontare una sfida delle sfide, ovvero completare un giro intero del circuito britannico di Silverstone a bordo della McLaren P1 LEGO Technic in scala 1:1.

La replica a grandezza naturale della McLaren P1 è realizzata con 342.817 elementi LEGO Technic e pesa circa 1.220 kg. L'auto è dotata di un sistema di sterzo completamente funzionante ed è diventata così la prima grande costruzione LEGO in grado di sterzare e affrontare le curve impegnative di un circuito da corsa.

Il modello è equipaggiato con un motore elettrico composto da batterie LEGO Technic Function e una batteria per auto elettriche, che gli permette di percorrere distanze maggiori rispetto a qualsiasi altro modello LEGO mai realizzato. Il processo di costruzione ha preso vita grazie a 23 specialisti provenienti dai settori del design, dell'ingegneria e della costruzione del Gruppo LEGO e di McLaren Automotive.

In totale sono state necessarie 8.344 ore di sviluppo e costruzione e l'utilizzo di 393 diversi tipi di elementi LEGO Technic. Una volta assemblata l'auto, mancava solo una cosa portarla in pista. Trattandosi della replica di una supercar McLaren, Lando Norris, pilota di F1 del team McLaren, si è messo alla prova affrontando curve e tornanti del circuito da 5.891 km (3,66 miglia) di Silverstone.

"Avendo lavorato al programma originale della P1 per McLaren - ha commentato Ben Gulliver, test & development director di McLaren Automotive - vedere poi così tanti elementi dell'originale McLaren P1 riprodotti in modo così realistico dal team LEGO Technic per il modello a grandezza naturale è stato straordinario. L'auto è stata un'icona del suo tempo".



