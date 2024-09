Dacia al Salone di Torino con nuova Spring e nuovo Duster

Dacia sarà al Salone Auto Torino, in programma dal 13 al 15 settembre nella cornice di piazza Castello, e presenterà al grande pubblico le novità più attese di questo 2024: nuovo Duster e nuova Spring, 100% elettrica. In dettaglio, nuova Dacia Spring rappresenta una profonda evoluzione del concetto di Dacia per la mobilità urbana, ma non solo.

È un modello che incarna alla perfezione le caratteristiche che deve avere un'auto pensata per la città e per l'utilizzo periurbano, caratterizzata da dimensioni compatte, grande agilità grazie anche ad un raggio di sterzata estremamente contenuto, spazio più che adeguato per ospitare comodamente passeggeri e bagagli ed una propulsione 100% elettrica che permette di accedere al centro delle città e ridurre i costi di gestione.

Una soluzione tecnica, quella di Spring, che non fa ricorso ad una batteria esageratamente grande per offrire l'autonomia che il cliente ricerca in questo tipo di prodotto. Ciò è reso possibile anche dall'invidiabile leggerezza dell'auto, meno di una tonnellata di peso, un valore da record assoluto tra le concorrenti elettriche ed anche nei confronti di molte a propulsione termica. Questo a vantaggio della velocità di ricarica e della possibilità di farlo comodamente nel box anche usando la semplice presa Schuko presente in ogni casa, nel corso della notte.

La presenza di Dacia a Torino sarà un'ulteriore occasione per far conoscere al pubblico italiano la forte evoluzione che sta vivendo il marchio in questi recenti anni, proponendo inedite soluzioni di mobilità e prodotti in linea con le richieste attuali in fatto di alimentazioni e tecnologie, qualità ed affidabilità. Prodotti che adottano la propulsione full hybrid, la mild hybrid a 48V, la 100% elettrica o la turbo Gpl, la più apprezzata in assoluto. Il tutto, sempre mantenendo quel rapporto qualità prezzo con cui si è fatta conoscere in tempi recenti. Un'occasione quindi per consolidare quello stretto legame che ha portato il brand ad essere così apprezzato nel nostro Paese e Sandero ad essere l'auto estera più venduta in assoluto in Italia.



