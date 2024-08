F1: A.Fontana, un 'gemellaggio' tra Monza e Indianapolis

Tra gli ospiti del 95mo Gp di F1 di Monza, in programma domenica, ci sarà una delegazione americana in rappresentanza dello Stato dell'Indiana. A guidarla il governatore Eric Holcomb che ricambierà così la visita di Regione Lombardia dello scorso maggio nel corso di una missione istituzionale negli Usa.

"Indianapolis - afferma il governatore Attilio Fontana in una nota - insieme a Monza è il più famoso e iconico autodromo del mondo e sono molto felice che Holcomb abbia deciso di recarsi in Lombardia durante il Gp, sancendo così una sorta di gemellaggio tra quelli che sono considerati a tutti gli effetti i Templi della Velocità".

Durante la missione nell'Indiana, la delegazione lombarda, guidata da Fontana, aveva incontrato anche Paul Mitchell, presidente e ceo di Indy Autonomous Challenge e Giampaolo Dallara, titolare della sede dell'omonima azienda specializzata nella realizzazione di auto da competizione. Tra gli obiettivi degli appuntamenti, aveva spiegato nell'occasione il governatore lombardo, "confrontarsi anche in considerazione del restyling che vede protagonista l'Autodromo di Monza e, poi, attivare collaborazioni nel settore dei motori e, più in generale, nel mondo dell'università e della ricerca".

Nel corso della visita a Indianapolis i rappresentanti di Regione Lombardia avevano infine incontrato Roger Penske, patron dell'autodromo e dell'IndyCar Series. La Ntt IndyCar Series, conosciuta anche semplicemente come IndyCar o come Formula Indy, è il maggiore campionato automobilistico statunitense per vetture a ruote scoperte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA