McLaren Artura Trophy EVO alza il livello delle prestazioni

McLaren Motorsport svelato la nuova Artura Trophy EVO, che aumenterà i livelli di performance e di emozione nel McLaren Trophy a partire dal 2025, insieme ad una nuova categoria Pro per il programma McLaren Trophy Academy. L'Artura Trophy EVO è in linea con le prestazioni migliorate della nuova Artura Spider e coupé, con modifiche che hanno portato a una vettura più aggressiva, capace di tempi sul giro più veloci. Idonea per l'ingresso ai campionati McLaren Trophy dalla stagione 2025, che include il nuovo McLaren Trophy, America.

L'Artura Trophy EVO porta la potenza del suo modello predecessore a nuovi livelli. I piloti potranno ora beneficiare di un pulsante 'Push to Pass' che aumenta la potenza disponibile dal motore V6 twin-turbo da 3.0 litri. La diffusione di questo sistema sarà regolamentata per aumentare le opzioni strategiche a disposizione dei concorrenti. L'Artura Trophy EVO si distingue facilmente dall'antenata per un aspetto più aggressivo, progettato per alloggiare pneumatici più larghi che sfrutteranno al massimo la potenza aggiuntiva ora a disposizione del pilota.

Inoltre, lo stile aerodinamico include una zona frontale più prominente che incorpora un paraurti anteriore modificato e l'uscita del cofano per migliorare il raffreddamento dei freni e del motore. Le arcate più ampie ora ospitano nuovi pneumatici sia anteriori che posteriori. Gli pnaeumatici più larghi aiutano a trasmettere la potenza aggiuntiva attraverso i nuovi montanti controllati da ammortizzatori regolabili in 2 direzioni e barre antirollio più rigide, per offrire ai team una maggiore finestra di regolazione.

L'arrivo della più potente e veloce Artura Trophy EVO coincide con l'introduzione di una nuova categoria Pro per entrambi i campionati. La classe Pro mira a coltivare piloti professionisti che puntano ad una carriera nelle corse GT. Per facilitare i loro progressi, tutti i piloti della classe McLaren Trophy Silver di età pari o inferiore a 26 anni si iscriveranno automaticamente alla McLaren Trophy Academy.

