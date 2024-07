Cupra e FC Barcelona, consegnata Tavascan al presidente Laporta

Cupra e il FC Barcelona continuano a rafforzare la loro alleanza globale per ispirare il mondo con una visione comune del futuro. In occasione della visita speciale ai nuovi uffici commerciali del FC Barcelona, durante la quale hanno anche visto i lavori dello Spotify Camp Nou, dove il marchio automobilistico avrà un ruolo fondamentale, Wayne Griffiths, ceo di Cupra, e Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, hanno rinnovato l'impegno dei loro marchi nei confronti delle generazioni future, mostrando i loro progetti condivisi che uniscono il mondo dello sport e dell'automobile.

Wayne Griffiths ha consegnato una delle prime Cupra Tavascan al presidente del FC Barcelona. Il primo suv coupé 100% elettrico di Cupra sarà la sua auto ufficiale, sottolineando l'impegno del marchio verso la mobilità elettrica ed evidenziando il ruolo di Cupra come Official Automotive and Mobility Partner del FC Barcelona.

"In Cupra siamo entusiasti di rafforzare il nostro legame con il FC Barcelona, il più grande club del mondo. Questa collaborazione è molto più che una partnership; condividiamo una visione per il futuro e la volontà di ispirare il mondo da Barcellona - ha dichiarato Wayne Griffiths, ceo di Cupra -.

Consegnando la Cupra Tavascan al presidente Laporta e impegnandoci nel progetto Espai Barça, rafforziamo il nostro impegno nei confronti della prossima generazione di atleti e di appassionati di auto".

Durante l'evento, Joan Laporta e Wayne Griffiths hanno avuto l'opportunità di visitare il cantiere dello Spotify Camp Nou, il futuro stadio del club dove Cupra, in qualità di partner chiave, avrà una forte presenza durante le partite: posti a sedere dedicati e una tribuna VIP per gli ospiti che potranno godersi il miglior calcio. Il FC Barcelona ha anche mostrato i progressi del suo visionario progetto Espai Barça, dove Cupra installerà stazioni di ricarica elettrica e implementerà una strategia di branding nel parcheggio degli uffici commerciali del club. Questo incontro presso gli uffici del FC Barcelona dimostra la natura lungimirante della partnership globale tra Cupra e il FC Barcelona, recentemente rinnovata fino al 2029. Cupra continuerà a essere Official Automotive and Mobility Partner, nonché l'auto ufficiale, per le prossime cinque stagioni.

L'accordo ha ampliato la portata della sponsorizzazione all'interno delle sezioni sportive del club. Oltre a mantenere il rapporto con le prime squadre di calcio maschile e femminile, Cupra diventa sponsor ufficiale delle squadre di basket, futsal, pallamano e hockey a rotelle del FC Barcelona fino a giugno 2029.

