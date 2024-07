Paga l'auto con un assegno contraffatto

I carabinieri di Arco hanno individuato e denunciato un truffatore seriale dopo che un imprenditore rivano ha denunciato di aver venduto la sua BMW X5 ad un uomo distinto residente nel milanese che, dopo brevi convenevoli e scambio foto del mezzo, si è presentato con un assegno circolare da 65.000. Il venditore ha versato l'assegno in banca la mattina stessa, prima di effettuare il passaggio di proprietà, ma il giorno successivo l'assegno, sebbene valido, è stato bloccato dall'Istituto di credito perché "titolo non valido/contraffatto". I carabinieri hanno geolocalizzato l'autovettura nel parcheggio interrato dell'ospedale Niguarda di Milano ma è probabile che ci sarebbe stato un successivo trasporto dell'auto all'estero, che avrebbe vanificato ogni provvedimento giudiziario. Gli accertamenti bancari hanno permesso di evidenziare la condotta criminosa del presunto truffatore che aveva acceso un conto corrente presso un istituto di credito versando 70 euro in contanti per poi richiedere un assegno circolare di 65 poi abilmente e perfettamente contraffatto con l'importo 65.000 euro. Il veicolo è stato restituito al proprietario.



