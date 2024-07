Formula E, Vandoorne e Hughes i nuovi piloti Maserati

Nella stagione di Formula E numero 11, il team Maserati MSG Racing avrà una coppia di piloti particolarmente competitiva, composta da Stoffel Vandoorne e Jake Hughes. Il primo ha già un titolo di campione del mondo in bacheca conquistato nella stagione 8, e si appresta ad affrontare il settimo anno nella serie 100% elettrica. Il secondo, invece, uno dei migliori talenti in griglia, è pronto per per la sua terza stagione nella serie dedicata alle monoposto elettriche.

I due piloti si ritroveranno nello stesso box nel primo appuntamento ufficiale, quello di San Paolo, in Brasile, in programma il 7 dicembre 2024, che segnerà il primo degli 11 E-Prix di una stagione, che si annuncia da record, per via della diciassette gare previste. Prima della nuova avventura, Maserati MSG Racing ringrazia calorosamente Maximilian Günther e Jehan Daruvala per lo straordinario contributo dato al team, augurandogli tutto il meglio per le sfide future.

"Sono molto felice di far parte di Maserati MSG Racing nella prossima stagione e sono fiero di essere associato a un nome così iconico nel mondo del motorsport come Maserati - ha dichiarato Vandoorne - non vedo l'ora di cominciare a lavorare con il team". "Sono al settimo cielo per l'opportunità di gareggiare con Maserati MSG Racing - ha aggiunto Hughes - il successo avuto dalla scuderia, uno dei team fondatori della Formula E, dice tutto".



