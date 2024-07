E' ufficiale, Famin non sarà più il team principal di Alpine

Il francese Bruno Famin, team principal dell'Alpine in Formula 1, ha ufficializzato in una conferenza stampa a Spa che lascerà il suo incarico alla fine di agosto, dopo un solo anno a causa degli scarsi risultati della scuderia. Il nome del suo successore non è ancora stato annunciato. "Mi dedicherò interamente a partire dall'1 settembre alle attività a Viry-Chatillon", il centro vicino Parigi dove si raggruppano le altre operazioni legati agli sport motoristici del gruppo Renault.

In sostanza, Famin conserva il ruolo di direttore di Alpine Motorsport che già svolgeva prima di essere impegnato anche in Formula 1. Nel 2023 aveva preso il posto dell'americano Otmar Szafnauer e ora si separa dalla squadra corse "di comune accordo", secondo Alpine. L'ex pilota britannico Oliver Oakes, già alla guida della squadra Hitech Gp impegnata in F2 e F3, potrebbe essere il nuovo team principal, secondo alcune testate specializzate.

L'annuncio dell'addio di Famin si inserisce in una serie di cambiamenti avvenuti dopo la nomina nel giugno scorso di Flavio Briatore come consulente della scuderia francese, che si trova all'ottavo posto nella classifica costruttori di Formula 1 dopo 13 gare in questa stagione.



