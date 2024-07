A Firenze i sensori per il parcheggio facile della startup CityZ

CityZ, startup innovativa nel settore dei parcheggi intelligenti, installerà i sensori adesivi di smart parking negli stalli di parcheggio degli uffici di Movyon (gruppo Autostrade per l'Italia). A Firenze come ha fatto a Torino al Talent Garden della Fondazione Agnelli. Un nuovo accordo, quindi, per la giovane azienda che ha chiuso nei mesi scorsi il round d'investimento da oltre 500 mila euro con 40Jemz Ventures e Magic Spectrum, l'acceleratore 5G e IoT nato su iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr, Fondazione Compagnia di San Paolo e Zest. Questo importante passo - spiega CityZ - permette una gestione centralizzata e un monitoraggio attivo della occupazione degli spazi di sosta, migliorando l'efficienza del loro utilizzo e semplificando la ricerca del parcheggio. I sensori adesivi sono stati applicati in pochi minuti grazie alla tecnologia non invasiva e immediatamente attivati per essere funzionanti, dimostrando così la rapidità e l'efficacia del processo di installazione. L'obiettivo di CityZ e Movyon, dopo la conclusione della fase sperimentale, che consentirà la messa a punto del prodotto, è di estendere l'installazione dei sensori in spazi strategici, per ottimizzare il servizio e favorire una mobilità più sostenibile e intelligente. Con le prime installazioni dei sensori, si apre la strada a un futuro in cui la ricerca di parcheggio diventerà una formalità, grazie alla tecnologia di CityZ applicabile in ogni contesto urbano senza interventi invasivi. L'avventura imprenditoriale di CityZ - creata sei 'under 30', Andrea Buri, Fernando Vito Falcone, Igor Milano, Federico Buratto, Donato Francesco Falcone e Alessandro Rivalta - è iniziata alla fine del 2021.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA