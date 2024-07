Nuova Lancia Ypsilon tra le note di Umbria Jazz

Tra le note di Umbria Jazz c'è anche la nuova Lancia Ypsilon. Al prestigioso evento musicale in corso a Perugia, sta infatti partecipando anche Lancia, in qualità di Mobility Partner, mettendo a disposizione una flotta di sette Nuova Ypsilon per gli spostamenti delle stelle del Jazz tra le vie della città.

Tra i momenti più attesi dal grande pubblico c'è anche è il concerto di Nile Rodgers & Chic, in programma il 20 luglio. Il concerto, sponsorizzato da Lancia, vedrà protagonista il cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano, vincitore di numerosi Grammy Award.

La performance musicale di Nile Rodgers sarà accompagnata dalle immagini della nuova Lancia Ypsilon trasmesse sui grandi schermi vicino al palco. Inoltre, proprio in concomitanza con la prestigiosa rassegna, gli showroom 'casa Lancia', tutti rinnovati secondo la nuova Corporate Identity Lancia, hanno permesso di ammirare l'intera gamma del nuovo modello e di apprezzare su strada le sue doti di maneggevolezza, efficienza e prestazioni.

Una versione top di gamma della Nuova Ypsilon è stata anche protagonista di un viaggio a tappe, con partenza da Milano la mattina dell'11 luglio e arrivo a Perugia nel pomeriggio, organizzato da Lancia e Radio Monte Carlo con a bordo Isabella Eleodori e Alberto Davoli, conduttori del programma 'Happy Together', che hanno raccontato anche la Nuova Ypsilon Lx.

