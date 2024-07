Da LB Specialist Cars restomod Stratos ma con V6 Alfa Romeo

Il mondo delle restomod, cioè delle auto del passato modernizzate, ma anche delle repliche più o meno ben fatte delle grandi icone sportive, è sempre più affollato. Ed è incredibile come in questo ambito la parte della co-protagonista - accanto alla Porsche - sia la Lancia che continua ad affascinare con modelli come la Delta Integrale, la Stratos e la stessa Aurelia coupé. Ultima ad affacciarsi sulla scena mondiale è la LB Specialist Cars che 'nasce' con il nome ListerBell Automotive nel 2010 specializzandosi in kit car e che in tempi più recenti si è dedicata alle restomod, prima con la Cobra e poi con STR, cioè una libera (ma fedele) interpretazione della Lancia Stratos.



La stessa azienda sottolinea che "per rendere giustizia a una ricostruzione della Stratos progettata per questo millennio" si è fatto ricorso al meglio in tema di telai, elementi lega leggera e in materiali compositi. La LB Specialist Cars, si specifica nel sito dello specialista di Newark nel Nottinghamshire (GB), ha "iniziato tutto con un foglio bianco di carta e con la progettazione da zero del telaio da zero".

Questo ha permesso all'azienda di progettare caratteristiche che in precedenza erano assenti da altri modelli di questo settore.

"Volevamo includere nell'auto soluzioni che potessero soddisfare gli appassionati senza rinunciare agli aspetti tradizionali della Stratos".

È stato il caso della culla del telaio posteriore, dello schema delle sospensioni ed anche della possibilità di montare ruote da 15 pollici. "Fatto questo - descrive LB Specialist Cars - abbiamo iniziato a lavorare sugli extra che avremmo potuto aggiungere come l'aria condizionata ma anche pinze freno di ultima generazione, con 4 pistoncini". "Dato che una replica non può mai essere veramente autentica a causa del design del telaio, della struttura della carrozzeria in fibra di vetro e della consapevolezza che pochi avrebbero ordinato la STR con il motore Ferrari Dino V6 - spiega l'azienda - ci siamo avvicinarsi alla costruzione dell'auto da un punto di vista ingegneristico, cercando di rispettare il più possibile il look della carrozzeria".

Ecco perché la xx STR viene proposta in versione base con l'ottimo V6 'Busso' (dal nome del progettista) di origine Alfa Romeo - nelle varianti 2.5, 3.0 e 3.2 - oppure con il V6 Toyota 2GR-FE. E, solo a richiesta, con un V8 Ferrari di più semplice reperimento. I prezzi partono da circa 150mila euro ma variano (e di molto) se invece della tipica carrozzeria simil-Stratos si sceglie una variante Stradale o una Gp4. Per quest'ultima è prevista una serie di componenti aggiuntivi opzionali come portaluci supplementari per il cofano, prese d'aria sul tetto, spoiler per il frontale e paraspruzzi.



