Pagani Huayra Epitome: l'unica con il cambio manuale

Pagani è un atelier automobilistico sempre in evoluzione, e la Epitome, l'ultima Huayra realizzata, rappresenta la massima espressione di questo modello. Si tratta di una one-off realizzata in nove mesi seguendo le indicazioni del committente, proprio alla stregua di un'opera d'arte dei grandi maestri del passato. Il risultato è una vettura spinta dal V12 AMG 6.0 da 864 CV e 1.100 Nm di coppia massima, accoppiato ad un cambio manuale a 7 marce.

Nello specifico, questo modello, che sfrutta un albero di trasmissione in stile racing, un differenziale elettronico, ed il cambio manuale trasversale Pagani by Xtrac con frizione tradisco a diametro maggiorato, è la prima ed unica Huayra manuale. Accanto a soluzioni per enfatizzarne l'animo racing, come lo scarico in titanio, ce ne sono altre che consentono di guidarla anche su strade sconnesse, come il pulsante che attiva le sospensioni in modalità super soft fino a 150 km/h. Non mancano coperture dal grip solidissimo, come i Pirelli P Zero Trofeo R.

Esteticamente, spiccano i paraurti anteriore e posteriore rivisiti, dei gruppi ottici anteriori esclusivi, ed un nuovo cofano posteriore con alettone integrale che vanta un profilo aerodinamico ispirato dalla Huayra R. Un tocco ulteriore è dato dalla copertura dei gruppi ottici posteriori studiata per incrementare ulteriormente l'efficienza aerodinamica. Chiaramente, la leva del cambio manuale ed i tre pedali sono gli elementi che spiccano nel sontuoso abitacolo colmo di particolari.



