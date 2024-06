Suzuki sarà l'auto del Tim Summer Hits, show musicale dell'estate in quattro puntate che andrà in onda su Rai1, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato faranno da spalla ai conduttori con la loro ironia ed energia e accompagneranno il pubblico in tutte le serate dello show musicale e nelle anteprime del programma a bordo di una Suzuki Swift Hybrid 4x4Allgrip.

Piazza del Popolo a Roma sarà, con il suo fascino senza tempo e la sua storia millenaria, la cornice dello show dove si esibiranno alcuni tra i maggiori artisti italiani e internazionali.

I concerti di Tim Summer Hits andranno in onda su Rai1 in prima serata a partire dal 28 giugno e per quattro settimane e saranno trasmessi in simulcast su Radio2. Il programma sarà anche disponibile in streaming e in VoD su RaiPlay.

Scelta dalla musica italiana e sempre in prima linea nelle principali manifestazioni canore nazionali come Sanremo dal 2013 e, Arena Suzuki, la casa di Hamamatsu condivide la passione nazionale per la musica.

La presenza di Suzuki al Tim Summer Hits come auto dell'evento conferma il suo legame e supporto alla musica, sia italiana che internazionale, diventando il mezzo ideale per raggiungere il proprio pubblico in occasioni di socialità e aggregazione, come gli appuntamenti con la musica live.



