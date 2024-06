Bmw e Mini puntano al lifestyle con abbigliamento e accessori

Abbigliamento, accessori, modellini tutti da montare e anche biciclette, per Bmw e Mini che puntano anche al lifestyle. Presentate nel corso di un evento dedicato alla House of Bmw di via Montenapoleone a Milano, le collezioni mirano ad aprire un nuovo canale con il pubblico di appassionati dei due marchi del Gruppo.

In casa Bmw, per cominciare, Baby Racer è un elemento popolare della collezione Lifestyle da oltre 30 anni. Ora alla sua quarta generazione, viene presentato in un nuovo design per trasmettere il piacere di guidare ai fan più giovani del marchio. Basato sul design dei veri modelli Bmw, il nuovo Bmw Baby Racer è molto più di una semplice versione in miniatura, con tanto di caratteristiche e proporzioni personalizzate.

Per celebrare il 100° compleanno dell'artista Roy Lichtenstein, Bmw M Motorsport si è invece unita a Puma per presentare una collezione esclusiva che porta Le Mans e le Bmw Art Cars sulla strada e negli armadi. Ispirata alla trasformazione unica dell'auto da corsa, i 'Ben Day Dots' si trovano su tutti gli articoli della Collezione Capsule Bmw Art Car. Ogni capo della gamma di edizione speciale a tiratura limitata è stato realizzato con elementi di design che prendono spunto dalla Bmw 320i Turbo firmata proprio dall'artista.

La collaborazione tra Bmw M Motorsport e il produttore di giocattoli Lego ha invece dato vita al set Speed Champions. Con un totale di 676 pezzi, questo set dettagliato consente ai costruttori di ricreare non uno, ma due attuali modelli da competizione, ovvero la Bmw M Hybrid V8 e la Bmw M4 GT3. Queste due auto da corsa guideranno l'offensiva di Bmw M Motorsport in eventi come le 24 Ore di Le Mans del 15/16 giugno 2024.

Non potevano mancare nell'offensiva lifestyle di Bmw le biciclette Exploro by 3T. La serie Bmw Exploro vede il marchio bavarese spostare l'attenzione sul piacere di viaggiare su due ruote in un' ampia gamma di scenari. Bmw si è unita all'affermato produttore di biciclette 3T per creare tre tipi di biciclette per una miriade di usi - da gravel, da strada e urbana - ognuna delle quali può essere ordinata anche con un motore elettrico.

Gli appassionati di Mini, invece, possono contare sugli accessori della linea Mini Lifestyle Collection 2024. La collezione combina lo stile tipico del marchio con la funzionalità e i dettagli grafici del design della Mini Cooper, insieme ad un'elevata percentuale di materiali riciclati alla base della produzione.

I motivi principali della nuova collezione si basano sul frontale della nuova Mini Cooper e uno dei capi protagonisti è la T-shirt Mini Car Face Detail con una grafica stilizzata del tipico faro rotondo Mini. Il concept cromatico della Mini Lifestyle Collection 2024 si basa sulla combinazione di colori a contrasto della nuova famiglia di vetture. Ad esempio, i nuovi Mini Caps combinano la tonalità brillante del Rebel Red con il nuovo Vibrant Silver attraverso il color blocking.

Tutti i capi sono realizzati con un mix di cotone organico e riciclato o con il 100% di cotone organico. L'intera collezione è prodotta in Portogallo.



