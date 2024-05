La Lancia torna nel mondo dei rally con la nuova Hf Rally4

La Lancia torna nel mondo dei rally con la Hf Rally4. Lo ha annunciato Luca Napolitano, amministratore delegato del brand, durante l'incontro alle Ogr Torino.

"Torniamo nel mondo dei rally nel nostro stile - ha detto Napolitano - con grandi ambizioni, ma anche con pragmatismo, con umiltà e con i piedi per terra. Quindi ripartiamo dalle basi, ripartiamo dal Rally 4. Ripartiamo dai giovani piloti che cominciano la propria carriera, che sono quei giovani che saranno i professionisti di domani". "Il governo greco sarà molto fiero che chiamiamo la nuova Lancia Ypsilon". Lo ha detto l'ad di Stellantis Carlos Tavares durante la presentazione della Lancia Ypsilon alle Ogr di Torino. La battuta fa riferimento alle polemiche con il ministro Adolfo Urso sul nome Milano scelto per l'Alfa Romeo poi ribattezzata Junior. "A gennaio 2021 quando abbiamo creato Stellantis, Lancia stava per sparire, era chiaro che non c'era un piano sui prodotti, non c'era una visione per il futuro, non c'erano investimenti pianificati per rilanciare il marchio. Abbiamo deciso che non fosse rispettoso per la storia e il valore di un brand italiano fantastico. Quindi abbiamo deciso che non potevamo lasciare che succedesse, che il marchio sparisse. Abbiamo deciso di dare a Lancia un nuovo futuro e di rilanciare il marchio", Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. "Questi prodotti sono stati creati a Torino, il design e la parte ingegneristica sono stati studiati qui, i test sono stati fatti a Balocco. Per quanto riguarda gli asset intangibili, questo è un prodotto italiano. Rispetto ai costi totali di produzione di una vettura, prima che arrivi alle concessionarie, l'assemblaggio finale rappresenta il 10%. Quindi, la creazione di valore è nella definizione del design e della parte ingegneristica o nel 10% dell'assemblaggio. Nella mia testa la risposta è ovvia", ha sottolineato Tavares.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF

