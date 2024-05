Lancia conferma piano: Ypsilon, poi Gamma (2026) e Delta (2028)

Lancia conferma il suo "piano ambizioso" e presenta alle Ogr Torino - in prima fila il presidente John Elkann e l'ad Carlos Tavares - la sua gamma completa di Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio. Confermati anche l'arrivo del secondo e del terzo modello: la Gamma verrà introdotta nel 2026 e la Delta nel 2028.

Tutte e tre le versioni della Ypsilon - la Nuova Lancia Ypsilon, dedicata ai clienti più giovani; la Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; La Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina - avranno motorizzazione sia ibrida che 100% elettrica. La Nuova Lancia Ypsilon si posiziona al centro del mercato, nel cuore del segmento B, con un prezzo di 20.900 euro nella versione ibrida e 22.900 euro nell'elettrica, con gli incentivi statali in corso in caso di rottamazione di un veicolo fino a EU2. Per entrambe le motorizzazioni è prevista anche un'offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia.

Dopo l'Italia, Lancia torna in Europa: Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sono i primi paesi europei in cui Nuova Lancia Ypsilon verrà introdotta, seguiti da Spagna e Francia e, nel 2025, dalla Germania. Una rete totale di oltre 70 nuovi concessionari in 70 principali città europee.



Lancia torna nel mondo dei rally

La Lancia torna nel mondo dei rally con la Hf Rally4. Lo ha annunciato Luca Napolitano, amministratore delegato del brand, durante l'incontro alle Ogr Torino. "Torniamo nel mondo dei rally nel nostro stile - ha detto Napolitano - con grandi ambizioni, ma anche con pragmatismo, con umiltà e con i piedi per terra. Quindi ripartiamo dalle basi, ripartiamo dal Rally 4. Ripartiamo dai giovani piloti che cominciano la propria carriera, che sono quei giovani che saranno i professionisti di domani".

