Il Centro Porsche di Torino diventa un concept esperienziale

Si rinnova profondamente il Centro Porsche di Torino che diventa Destination Porsche, ovvero uno spazio multifunzionale che prende forma partendo dal rivoluzionario concept architettonico della casa di Stoccarda. Questa rivoluzione strutturale del Centro Porsche di Torino è parte di un progetto ad ampio spettro, che ha l'obiettivo di tramutare lo spazio privato anche in un punto di aggregazione. Situauto sempre nella sede in Strada della Pronda 52/88, adesso presenta soluzioni strutturali ed esperienziali che rispecchiano i nuovi target group del brand.

Già da fuori, la facciata, che sfoggia cinque lame di alluminio orizzontali, è un richiamo alle prese d'aria dell'iconica 911. All'ingresso, poi, l'esperienza è di tipo immersivo, favorita da un ambiente dinamico e coinvolgente, pensato per enfatizzare il DNA Porsche. Nello specifico, il percorso espositivo si snoda attraverso moduli tematici che vanno dalle novità di prodotto, all'usato Porsche Approved, senza tralasciare le immancabili vetture classiche. Il tutto va a circondare la "Porscheplatz", un'ampia lounge dedicata ad appassionati e clienti, nella quale oltre a poter bere un buon caffè con un panorama automobilistico unico, è possibile organizzare meeting lavorativi, o, volendo, assistere a eventi esclusivi. "Con la trasformazione in Destination Porsche, vogliamo offrire un'esperienza unica e coinvolgente- spiega Davide Sperlecchi - direttore del Centro Porsche Torino - che vada oltre la vendita di automobili".

