Lamborghini al Motor Valley Fest con la Urus SE

E' avvenuto al Motor Valley Fest il debutto europeo della nuova Lamborghini Urus SE, il primo Super Suv ibrido di del brand che è stato mostrato in anteprima mondiale all'Autoshow di Pechino. Con l'aerodinamica ottimizzata, ed il comparto termico che lavora in sinergia con quello elettrico, i valori di coppia e potenza sono i più elevati di sempre, mentre la riduzione delle emissioni per la Urus SE è pari all'80%. La potenza totale è di 800 CV e la coppia totale di 950 Nm, così l'efficienza si unisce al piacere di guida.

La manifestazione motoristica in questione rappresenta un palcoscenico ideale per la nuova vettura del toro, visto che richiama appassionati di motori e professionisti da tutto il mondo e, per la sesta edizione, prevede di registrare qualcosa come 70.000 presenze.

"La Motor Valley è un'area unica al mondo che esalta la passione per l'automobilismo e ospita alcune delle eccellenze globali del Made in Italy, tra cui Automobili Lamborghini - ha dichiarato Umberto Tossini, chief people, culture & organization officer di Automobili Lamborghini - in questo territorio condividiamo, oggi più che mai, lo spirito di innovazione delle origini e il desiderio di eccellere che ci spinge a vincere le sfide dell'elettrificazione e della connettività a bordo vettura".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA