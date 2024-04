Jaguar proseguirà in Formula E con la GEN4

La vittoria con doppietta all'E-Prix di Monaco ha suggellato il rinnovo dell'impegno di Jaguar TCS Racing nel campionato del mondo riservato alle monoposto elettriche; infatti, il brand ha confermato la partecipazione in Formula E anche per l'era GEN4, che scatterà nel 2026, precisamente dalla tredicesima stagione, ed arriverà fino alla sedicesima stagione.

Il marchio del giaguaro, quindi, vivrà da protagonista l'ulteriore sviluppo delle monoposto a batteria, con la GEN4 che potrà contare su una potenza di 600 kW e su una frenata rigenerativa di 700 kW, per un aumento rispetto all'attuale GEN3, rispettivamente, di 350 kW e 600 kW. "Questo è un grande annuncio per Jaguar TCS Racing e per Jaguar - ha dichiarato James Barclay, managing director JLR Motorsport e Team Principal di Jaguar TCS Racing - come team, abbiamo recentemente festeggiato la nostra centesima gara in Formula E e, con Jaguar che si appresta a diventare un brand puramente elettrico a partire dal 2025, il momento non potrebbe essere migliore".

"Siamo entusiasti che Jaguar TCS Racing abbia confermato il suo impegno nell'era GEN4 dell'ABB FIA Formula E World Championship - ha affermato Jeff Dodds, ceo di Formula E - la dedizione di Jaguar per l'innovazione e la sostenibilità si allinea perfettamente con la nostra missione di ridefinire il futuro delle corse".



