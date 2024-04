Prototipo di LaFerrari all'asta da SBX Cars

Se i prototipi di automobili sono di solito distrutti dopo che lo sviluppo di un dato veicolo è stato completato, capita che alcuni rimangano in circolazione, come nel caso di un prototipo Ferrari LaFerrari, sfuggito a quel destino e ora all'asta su SBX Cars. Questa vettura è un prototipo di terza fase designato dalla fabbrica come F150 Protipo Preserie PS1, secondo la quotazione d'asta. Come prototipo in una fase successiva, è visivamente e meccanicamente molto simile alle auto di produzione, ma non può essere registrato per l'uso stradale.

Presentata al Salone di Ginevra 2013, il modello del Cavallino Rampante cela un motore V-12 da 6,3 litri che funziona in combinazione con un sistema ibrido ispirato quelli utilizzati in Formula 1 all'epoca. Il prototipo attualmente all'asta sembra essere lo stesso che è apparso all'asta Mecum 2022 alla Monterey Car Week come parte di un trio di prototipi LaFerrari.

Un altro prototipo di costruzione successiva, che è stato utilizzato dai clienti per configurare le loro auto, era stato venduto per 2,2 milioni di dollari nel 2017. Un precedente prototipo, basato su una Ferrari 458 Italia, era stato messo all'asta dal RM Sotheby del 2022.



