Optimus, il robot di Tesla pronto entro la fine del 2025

Elon Musk, Ceo e fondatore di Tesla, ha confermato che il robot umanoide Optimus sarà commercializzato entro la fine del 2025. Le prime a introdurlo saranno proprio le fabbriche del gruppo, che costruiscono automobili. L'idea è di utilizzare il robot nella catena di montaggio, in modo particolare per le operazioni più rischiose e oggi ancora affidate all'uomo. Come scrive Reuters online, Musk ha anticipato le tempistiche durante una riunione da remoto con gli investitori, ai quali ha anche delineato gli sviluppi futuri di Tesla, che potrebbe concentrarsi sulla realizzazione di robot umanoidi, oltre che di veicoli.

"Penso che Tesla sia in una posizione migliore della concorrenza nell'avviare una produzione di robot umanoidi efficienti su larga scala", ha detto il ceo che punta non solo sulla potenzialità fisiche dello strumento ma anche sulle qualità di intelligenza artificiale, che permetterebbero di prendere decisioni in tempo reale per risolvere eventuali problematiche.

Tesla ha lanciato la prima generazione del suo robot Optimus, soprannominato Bumblebee, nel settembre del 2022. A distanza di un anno e mezzo, l'azienda ha pubblicato un video in cui si vede un umanoide bipede che piega una maglietta presso una delle sue fabbriche. Anche altre compagnie automotive, come Honda e Hyundai, integreranno nelle proprie catene dei robot umanoidi, realizzati da Boston Dynamics. A inizio 2024, la startup Figure, su cui hanno investito Microsoft e Nvidia, ha dichiarato di aver firmato una partnership con la casa automobilistica tedesca Bmw per portare i suoi robot umanoidi negli stabilimenti statunitensi del gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA