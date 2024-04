Urso, riusciremo a far capire importanza auto Made in Italy

"Nell'epoca della globalizzazione, nel 2001, con l'ingresso della Cina nel mercato globale, mentre tutti delocalizzavano noi facemmo esattamente il contrario.

Abbiamo scalato la montagna e abbiamo piantato la bandiera del Made in Italy in cima alla vetta, facendolo diventare sinonimo di bello, buono e ben fatto. Tutti gli altri ci invidiano e quindi imitano. Se siamo riusciti a farlo in questi 30 anni, oggi siamo avvantaggiati, perché nell'epoca della deglobalizzazione occorre tornare alla 'fabbrica Europa', occorre produrre e tornare a investire sulle imprese e sul lavoro europeo. Così come siamo riusciti a riaffermare la centralità dell'alimentazione, dell'abbigliamento e dell'arredo nel sistema produttivo italiano, saremo in condizioni di far capire quanto sia importante ad esempio fare auto nel nostro paese. Sono convinto che anche su questo si possa vincere la sfida. Abbiamo un sistema produttivo capace di coniugare al meglio identità e innovazione". L'ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso intervenendo al convegno "Italia: un valore nel mondo" di Unioncamere.



