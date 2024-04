Cult Cars&Movies, la mostra sulle auto del cinema e del fumetto

Nasce Cult - Cars&Movies, un progetto trasversale di exhibit design a cura di GL events Italia che vuole unire cinema e automotive, cultura e tradizione, presentando al pubblico di Torino i veicoli simbolo di alcuni film cult della cultura pop & comics. Dal leggendario Herbie, il Maggiolino Tutto Matto protagonista di folle corse nei film Disney alla mitica Jeep con cui i protagonisti di Jurassic Park fuggono dai dinosauri, fino alle Mini Cooper che sfrecciano tra le strade di Torino in The Italian Job: queste e altre icone dell'automotive, che hanno segnato indelebilmente la cultura pop e cinematografica, sono le protagoniste di Cult - Cars&Movies.

I veicoli sono ospitati all'interno di due manifestazioni in programma ad aprile a Lingotto Fiere: Torino Comics - da venerdì 12 a domenica 14 aprile - e Amts Auto Moto Turin Show, - da venerdì 19 a domenica 21 aprile - la nuova manifestazione interamente dedicata alla passione delle due e quattro ruote. La mostra è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, il Museo dell'Automobile di Torino e Film Commission Torino Piemonte. Il progetto è presentato venerdì 19 aprile alle ore 17 - Sala Azzurra (Padiglione 3) durante l'evento Amts - Auto Moto Turin Show in una tavola rotonda moderata da Andrea Farina di Motor1.



