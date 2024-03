Polizia stradale vince premio al World police forum di Dubai

La Polizia di Stato, con la specialità Polizia stradale, ha vinto il premio "Excellence in road safety" al World Police Summit che si è svolto a Dubai con la partecipazione di delegati in rappresentanza dei servizi di polizia di tutto il mondo e più di 250 ditte specializzate nel settore della sicurezza. "Excellence in Road Safety" riconosce gli sforzi e i risultati eccezionali nella promozione di strade più sicure. Riconosce individui, organizzazioni e iniziative che hanno implementato strategie e pratiche innovative per ridurre gli incidenti e migliorare la consapevolezza, l'educazione, l'applicazione e le infrastrutture della sicurezza stradale. "In più di 77 anni di storia, dal 1947 e ancora oggi - informa la Polizia - l'obiettivo primario di questa specialità diventa sempre più ampio, costituendo un presidio operativo volto a garantire l'esercizio della libertà di circolazione come bene fondamentale tutelato dalla Costituzione, nel rispetto della legalità e della sicurezza.

Dalla sua nascita la Polizia Stradale ha svolto incessantemente la propria attività con professionalità e dedizione, entrando ormai a far parte del tessuto sociale del Paese, grazie anche alla costante attività di assistenza ai cittadini e di soccorso alle persone in pericolo, anche in occasione di calamità naturali".



