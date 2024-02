Da Toyota one-off della Century per futuro campione Sumo

Una special con carrozzeria cabriolet in esemplare unico della lussuosissima sport utility Century è stata realizzata dalla Toyota da assegnare come premio al campione nazionale di sumo 2024. Il modello utilizzato come base per questa one-off nelle ambizioni del Costruttore punta a rivaleggiare per prezzo, stile, finiture e tecnologia con la Rolls-Royce Cullinan è in vendita nel Paese del Sol levante e in alcuni mercati selezionati con prezzi che partono da circa 185.000 euro. Un Suv, sottolineano dal Giappone, da far guidare per l'80% del tempo allo chaffeur e per il 20% da far godere al volante al proprietario.

La Century Convertible, chiariscono dalla Toyota, non è stata una semplice operazione di "taglio" del tetto ma si è trattato di un vero e proprio progetto speciale che ha richiesto migliaia di ore di lavoro tra progettazione e realizzazione. La carrozzeria della vettura è stata completamente ridisegnata dal parabrezza in poi. Si tratta di una quattro porte senza montante centrale che, espressamente per la sfilata del torneo nazionale di Sumo, è stata allestita nella parte posteriore con una maxi pedana al posto del divano e una panca in area capote, in grado di reggere il peso di due-tre atleti di taglia xxl della specialità sportiva.

Le immagini della vettura e le relative spiegazioni tecniche, con video della sua realizzazione, sono state diffuse dalla Casa delle Tre ellissi attraverso il sito stampa e il canale YouTube Toyota Times, destinato a comunicare i nuovi progetti di mobilità del Costruttore. Nel video è possibile vedere anche la parata festosa di presentazione dei lottatori e della vettura.

In Giappone il sumo è uno sport seguitissimo e i suoi campioni sono dei veri e propri beniamini. Anche per questo la Casa delle Tre Ellissi ha deciso di proporre quest'esclusiva versione cabriolet della Century per il vincitore il Grand Sumo Tournament 2024, il campionato della lotta nipponica che ha preso il via in gennaio con il primo dei sei appuntamenti vinti dalla celebrità locale Yokozuna Terunofuji. Proprio il lottatore, insieme ad altri campioni, ha sfilato in una parata celebrativa con la vettura in palio, augurandosi di poterla un giorno guidare personalmente. Al momento non è stato comunicato se a quest'esemplare unico seguirà una produzione di serie.





