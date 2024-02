"Cavallo di ritorno" sulle auto, due arresti nel Napoletano

Rubavano le auto parcheggiate in strada e poi contattavano i legittimi proprietari per chiedere un riscatto utile alla restituzione dei veicolo. Un "modus operandi" interrotto oggi dai carabinieri del Nor della compagnia di Torre Annunziata che hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del tribunale oplontino su richiesta della locale Procura, nei confronti di due persone (delle quali non sono state fornite le generalità). I due, già ristretti per altri reati, sono accusati di estorsione e furto commessi in concorso tra loro e reiterati nel tempo. Secondo gli inquirenti, che hanno utilizzato tecniche di intercettazioni durante le indagini, gli arrestati - uno già agli arresti domiciliari a Boscoreale e l'altro detenuto nel carcere di Avellino - sarebbero stati dediti ai furti d'auto con successiva richiesta di denaro alle vittime attraverso la tecnica del cosiddetto "cavallo di ritorno". Dopo le formalità di rito, l'indagato agli arresti domiciliari è stato portato nel carcere di Poggioreale, mentre all'altro l'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata nel carcere dove era già detenuto.



