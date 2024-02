F1 Commission cambia il format della gara sprint per il 2024

Cambia nel Mondiale 2024 il format della gara sprint, che nella scorsa stagione occupava, nei sei fine settimana che la prevedevano, un sabato tutto dedicato, con le qualifiche la mattina e la sprint race il pomeriggio. La F1 Commission, riunitasi oggi, ha deciso che il venerdì alle prove libere seguano le qualifiche per lo sprint, con la gara in programma sabato mattina, mentre le qualifiche per il gran premio torneranno nel classico posizionamento il sabato pomeriggio, 24 ore prima del Gp.

Come l'anno scorso, anche questa stagione si svolgeranno sei gare sprint, in Cina, Miami, Austria, Austin, Brasile e Qatar.

Spetterà comunque al World Motorsport Council, in calendario il 28 febbraio prossimo, ratificare le modifiche da attuare nella stagione al via il 2 marzo in Bahrain. Tra queste ci sono anche la decisione di rendere disponibili quattro motori (power unit) per pilota per stagione, nel 2024 e anche nel 2025, contro i tre precedenti, e la possibilità di attivare il Drs per facilitare i sorpassi già dopo un solo giro di gara e non solo dal secondo in poi.



