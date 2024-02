F1: McLaren presenta MCL38, 'pronti a partire col piede giusto'

Un mese dopo aver presentato la livrea della sua monoposto 2024, la MCL38, la scuderia britannica di Formula 1 McLaren ha svelato oggi la vettura che inizierà la stagione la prossima settimana. "La squadra ha svolto un ottimo lavoro durante l'inverno e siamo fiduciosi di poter essere competitivi, anche se abbiamo ancora alcuni compiti importanti da portare a termine prima dell'inizio della stagione", ha spiegato il team principal della McLaren Andrea Stella.

"Ci sono diverse innovazioni sulla vettura, ma non tutte le aree che volevamo migliorare sono ancora state realizzate per la nostra vettura di lancio. Ora ci stiamo concentrando su queste aree per includerle negli sviluppi che arriveranno durante la stagione e sui quali stiamo già lavorando", ha aggiunto.

L'italiano sembra più fiducioso rispetto a un anno fa, quando era appena arrivato alla scuderia britannica e presentava una vettura che lasciava presagire un inizio di stagione difficile.

La McLaren ha avuto un primo mese molto difficile, ottenendo solo 17 punti nei primi otto Gran Premi. Ma le modifiche apportate a partire dal GP d'Austria all'inizio di luglio, e poi a Singapore in settembre, hanno permesso alla squadra di compiere una rimonta e di concludere al quarto posto nella classifica costruttori con 302 punti.

Il pilota britannico Lando Norris ha conquistato sei secondi posti e un terzo posto, mentre il debuttante australiano Oscar Piastri ha aggiunto due podi e una vittoria nella gara sprint in Qatar. "Sono entusiasta di potermi mettere già al volante della MCL38 e vedere come funziona - le parole di Norris - Non vedo l'ora poi di provare la macchina in Bahrain. Ho piena fiducia nella squadra, che continuerà a fare progressi dopo la svolta della scorsa stagione. Il vero banco di prova dei nostri progressi arriverà quando metteremo alla prova la vettura nei test". Entusiasta anche Oscar Piastri: "È fantastico poter guidare la MCL38 in pista per la prima volta oggi. Non vedo l'ora che arrivino le prossime settimane per affrontare un anno pieno di impegni. Ringrazio di cuore il team per tutto quello che ha fatto finora per prepararci al 2024".



