Citroën ë-C4 X alla prova dei 1000 km con UTAC

Percorrere anche lunghe distanze con batterie più leggere, per Citroën ë-C4 X si può. Il costruttore francese ha infatti deciso di utilizzare per le sue vetture elettriche batterie di dimensioni ragionevoli, capaci di risultare compatte, leggere ed economiche. La scelta, in base al test dei 1000 km, non penalizza i lunghi viaggi.

Abbinando la nuova generazione di batterie utilizzate a una ricarica rapida da 100 kW e a un motore efficiente, è possibile affrontare con serenità anche i viaggi più lunghi. Per dimostrare la bontà delle proprie scelte, Citroën ha invitato l'UTAC, organismo indipendente specializzato nell'omologazione di autoveicoli ed equipaggiamenti, a eseguire un test di natura pratica.

Quanto tempo impiega un veicolo elettrico, in particolare Citroën ë-C4X, a percorrere 1.000 km? La domanda è stata alla base del test effettuato, che per parametri ha tenuto in considerazione dimensioni della batteria, autonomia dichiarata, peso, velocità di ricarica e altro ancora.

Per fornire ai clienti precisi termini di paragone, Citroën ha richiesto a UTAC di condurre un test a parità di condizioni, confrontando le prestazioni di Citroën ë-C4 e di Citroën ë-C4X con quelle della concorrenza e verificando che Citroën ë-C4 X sias stata l'auto più veloce a completare i 1.000 km, con un tempo complessivo, ricariche incluse, di 11 ore e 57 minuti.

In termini di contenimento dell'ansia da ricarica, l'applicazione e-Routes rende tutti i viaggi in elettrico a lunga percorrenza più sereni e convenienti. Questo assistente personale, direttamente connesso ai dati del veicolo, ottimizza l'esperienza d'uso in tempo reale, fornendo utili indicazioni sulle condizioni di guida e sullo stato delle stazioni di ricarica.

"Il test condotto da UTAC - ha commentato Thierry Koskas, Ceo di Citroën - convalida le scelte strategiche di Citroën. Una batteria di dimensioni più ragionevoli che, pur garantendo un'autonomia di oltre 400 km, riduce i costi e i consumi e consente di percorrere lunghe distanze senza pensieri, grazie all'efficienza della ricarica rapida".



