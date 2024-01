Laurea honoris causa del Politecnico al car designer Gandini

Il Politecnico di Torino ha conferito la laurea honoris causa in Ingegneria Meccanica a Marcello Gandini, car-designer di fama mondiale e autore di importanti soluzioni ingegneristiche innovative che coniugano meccanica, tecnologia e stile, non solo nel campo dell'autoveicolo nella sua lunga attività professionale.

Gandini si è occupato di design fin dalla giovane età, iniziando nell'ambito dell'arredamento di interni e proseguendo poi con la progettazione delle automobili, all'inizio presso Bertone, arrivando a esserne direttore dello Stile e lavorando a modelli entrati nella storia come Lamborghini Miura, Ferrari Dino, Lancia Stratos e tanti altri. Come designer indipendente ha collaborato con tante case automobilistiche come Renault, Lamborghini, Maserati, Nissan, Toyota e Subaru. Di recente il suo impegno si è concentrato sulla ricerca e sull'innovazione, ottenendo una serie di brevetti e invenzioni.

Il rettore Guido Saracco ha consegnato la pergamena di laurea a Gandini dopo la sua Lectio Magistralis, preceduta dalla laudatio del professor Massimo Rossetto e dalla motivazione del conferimento a cura del professor Giorgio Guglieri, entrambi docenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale-Dimeas. Nel cortile dell'Aula Magna sono state esposte una quindicina di auto storiche disegnate da Marcello Gandini per la Carrozzeria Bertone, alcune provenienti dalla collezione dell'Automotoclub Storico Italiano.

"Nel lavoro di progettazione in qualunque contesto è difficile tenere insieme aspetti differenti e abbandonare la routine consolidata. Il vero innovatore è però in grado di vedere oltre la propria disciplina, oltre il foglio dove sta buttando giù la bozza, per unire esigenze diverse e saperi anche lontani. Marcello Gandini è proprio questo: un innovatore del suo campo, il design dell'automobile, ma non solo. Ha saputo unire un gusto estetico altissimo con soluzioni ingegneristiche e tecnologiche all'avanguardia, contribuendo a migliorare l'intero iter della progettazione industriale" ha detto Saracco.





