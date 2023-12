Polaris alla Dakar con nuovo quad da gara RZR Pro R Factory

Polaris Off Road, l'azienda leader nel settore dei quad per fuoristrada, ha annunciato che ha unito le forze con i team Sebastien Loeb Racing per far correre i piloti Xavier de Soultrait e Florent Vayssade alla Dakar 2024 al volante del nuovo modello da competizione RZR Pro R Factory progettato da Polaris secondo le norme della categoria SSV T4.

Ala massacrante gara che partirà il prossimo 5 gennaio il quad RZR Pro R sarà utilizzato anche dai team Xtremplus e TH-Trucks che schiereranno ciascuno tre piloti. Presentato all'inizio del 2023 come il fulcro del team Polaris Factory Racing, il quad RZR Pro R Factory stabilisce un nuovo precedente nel settore UTV (Utility Terrain Vehicles) per livelli di potenza, resistenza in gara e possibilità di controllo in tutte le situazioni.

Nella stagione 2023, il quad RZR Pro R Factory ha dimostrato la sua superiorità assicurandosi il campionato Score Pro UTV Open Class con vittorie nella San Felipe 250, nella Baja 400, nella Baja 500 e nella Baja 1000.

Utilizzando un telaio leggero e ad alta resistenza conforme alla classe FIA T4, un motore ProStar Fury 2.0L da gara e ammortizzatori Fox 3.0 Live Valve X2 Internal Bypass, i due SLR RZR Pro R Factory - afferma un comunicato di Polaris - sono capaci di resistere alle condizioni dell'evento di 7.891 km.

