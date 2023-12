Nissan, "incidente informatico" in Australia e Nuova Zelanda

Il gigante automobilistico giapponese Nissan ha avvertito i clienti che le sue attività in Australia e Nuova Zelanda sono state colpite da un "incidente informatico". Nissan ha dichiarato di aver informato i centri nazionali di sicurezza informatica di entrambi i Paesi. Lo riporta l'agenzia AFP.

Non è chiaro se sia stato effettuato l'accesso a informazioni personali, ha affermato la società in una nota. "Anche se la portata dell'incidente è ancora oggetto di indagine, Nissan incoraggia i propri clienti a prestare attenzione ai propri account, facendo attenzione anche a qualsiasi attività insolita o truffa", aggiunge la nota. L'incidente non ha finora colpito la rete di concessionari, ha affermato Nissan, aggiungendo che sta lavorando per ripristinare i suoi sistemi.

