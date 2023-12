Anfia, 'nel primo semestre in crescita export automotive'

Nel primo semestre 2023, l'export della filiera dei componenti per autoveicoli cresce dell'11,9% rispetto a gennaio-giugno 2022 e ammonta a 13,3 miliardi di euro (l'export italiano di tutte le merci registra, invece, un incremento del +4,1%). Nello stesso periodo, si registra anche un incremento delle importazioni della componentistica (+12,5%) per un valore di 10,4 miliardi di euro.

La bilancia commerciale mantiene quindi un saldo positivo di 2,94 miliardi di euro, con un avanzo di 1,94 miliardi di euro nel primo trimestre e 1 miliardo nel secondo. I dati sono evidenziati dall'Anfia alla vigilia del tavolo sviluppo automotive al Mimit.

"Nella prima metà del 2023, la componentistica realizza una buona performance in termini di export, in continuità con lo scorso anno" commenta Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti Anfia. Stella ricorda l'accordo sottoscritto con il MImit con l'obiettivo di incrementare fino a 1 milione il volume di autoveicoli leggeri prodotti annualmente in Italia al 2030 e auspica che "tutte le parti coinvolte possano trovare nel tavolo che si apre domani un'intesa per organizzare i lavori in modo da rendere raggiungibili gli obiettivi dell'accordo, con il comune intento di preservare il valore della filiera".

Le esportazioni del settore componenti rappresentano circa il 4,2% di tutto l'export italiano (4,2% anche al netto dell'energia), mentre le importazioni valgono il 3,4% (3,5% al netto dell'energia).

Nel periodo gennaio-giugno 2023, il valore dell'export è risultato in aumento verso tutti i maggiori Paesi dell'area Ue+Efta+Uk, a eccezione di Svizzera (-13%) e Finlandia (-14%).

L'indice della produzione della componentistica italiana è invece in lieve calo (-0,8%) rispetto ai primi sei mesi del 2022.



