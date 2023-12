Brembo celebra il 2023 con 70 titoli mondiali vinti

Brembo celebra un 2023 ricco di successi: sono 70 i titoli mondiali vinti nelle principali categorie racing a due e a quattro ruote.

Soltanto per citare i più importanti: dal terzo campionato mondiale consecutivo di Formula 1 vinto da Max Verstappen-Oracle Red Bull Racing con pinze Brembo, al successo di Pecco Bagnaia-Ducati Lenovo Team in MotoGp che bissa il trionfo del 2022 con l'intero impianto frenante Brembo e le ruote Marchesini, al mondiale WorldSbk in cui, come avvenuto nel 2022, ha nuovamente trionfato Alvaro Bautista-Aruba.it Racing-Ducati con l'impianto frenante Brembo e le ruote Marchesini. Senza dimenticare il campionato di Formula E in cui Brembo ha fornito i propri impianti frenanti a tutti i piloti, fino alla vittoria di Pedro Acosta-Red Bull Ktm Ajo in Moto2 con pinze, e pompe Brembo, di Jaume Masiá-Leopard Racing in Moto3 con pinze, dischi e pompe Brembo e di tanti altri campioni del mondo nel palcoscenico delle competizioni Motorsport. Tutti questi piloti si sono affidati all'eccellenza degli impianti frenanti Brembo.

Una menzione particolare merita la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans, in cui Brembo ha trionfato nella categoria più importante delle Hypercar.



Brembo a gennaio stipula l'atto notarile olandese

Il consiglio di amministrazione di Brembo ha conferito i poteri per procedere all'eventuale collocamento a terzi mediante offerta sul mercato di 4.387.303 azioni oggetto di recesso (pari all'1,31387% del capitale sociale) non collocate presso gli azionisti della società nell'ambito dell'offerta in opzione e prelazione scaturita dal trasferimento della sede legale in Olanda mentre la quotazione e la sede fiscale resteranno in Italia.

L'atto notarile olandese verrà stipulato il 25 gennaio 2024 ed avrà efficacia differita al giorno successivo alla data dell'assemblea di Brembo - prevista per il 23 aprile 2024 - chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2023. Il differimento dell'efficacia dell'operazione è finalizzato a consentire che l'attività di revisione legale del bilancio di Brembo al 31 dicembre 2023 sia svolta da Deloitte&Touchenell'ambito dell'incarico di revisione legale attualmente in corso.

Il pagamento del valore di liquidazione per coloro che hanno esercitato il diritto di recesso avverrà il 31 gennaio 2024, successivamente alla stipula dell'atto notarile olandese e nel rispetto del termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso.

