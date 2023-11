Riciclava pezzi di auto, arrestato ad Anzio

I Carabinieri della Stazione di Anzio hanno arrestato un 34enne italiano, gravemente indiziato del reato di riciclaggio. A seguito di un'attività perlustrativa, i militari hanno individuato l'abitazione dove risiede l'indagato, nei pressi di via Andreina, dove sul retro, in un garage era stata adibita una piccola officina meccanica.

Scattata la perquisizione d'iniziativa all'interno della villetta, i Carabinieri hanno rinvenuto una Fiat Panda, con numerosi componenti già smontati. Gli accertamenti sul veicolo, hanno portato alla luce che era stato denunciato rubato lo scorso 18 novembre in provincia di Latina. I Carabinieri hanno raccolto elementi indiziari in ordine al fatto che l'uomo attraverso varie applicazioni di messaggistica, aveva avviato numerose compravendite di pezzi di ricambio di auto. Sia l'officina che l'auto smontata sono state sequestrate. L'uomo, dopo essere stato identificato, è stato condotto presso il carcere di Velletri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.



