Toyota annuncia i piloti del Wrc e del Wec per il 2024

Toyota rinnova la sfida nel Wrc e nel Wec dove ha conquistato sia il mondiale piloti che l'alloro iridato riservato ai costruttori, e svela i piloti che correranno nella prossima stagione nelle due tipologie di competizioni a ruote coperte.

Nello specifico, nel Fia World Rally Championship (WRC), Toyota Gazoo Racing continuerà a lavorare con i piloti e i co-piloti con i quali ha costruito rapporti di fiducia.

Quindi, il campione del mondo in carica, Kalle Rovanpera, prenderà parte ad un programma selezionato di rally nel 2024 insieme al copilota Jonne Halttunen.

Mentre Sébastien Ogier, continuerà la sua avventura insieme al copilota Vincent Landais, in alcuni appuntamenti del mondiale rally, dopo le 3 vittorie maturate nel 2023. Confermati Elfyn Evans ed il navigatore Scott Martin, che puntano a conquistare il campionato 2024, così come rimangono impegnati con il team per tutta la prossima stagione Takamoto Katsuta ed il copilota Aaron Johnston.

Nel Wec, World Endurance Championship, Nyck de Vries sarà un nuovo pilota della vettura numero 7, dopo essere stato collaudatore e pilota di riserva dal 2020 al 2022. Mentre José María López passerà dalla classe hypercar alla LMGT3 con il Team Akkodis ASP, in qualità di responsabile dello sviluppo del team e della vettura, e con il compito di supportare i giovani e i gentleman driver.

Il pilota di riserva sarà Ritomo Miyata che, nella stagione 2023, ha vinto sia il Japanese Super Formula Championship (SF) che la classe SUPER GT500.

