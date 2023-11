Urso, tavolo con Stellantis svolta verso un milione veicoli

Il tavolo sul settore auto con Stellantis convocato per il 6 dicembre è "un punto di svolta importante perché finalmente vi è un tavolo di confronto sistematico per invertire la tendenza al declino che si è registrata in questi anni nella produzione nazionale e puntare nel nostro Paese a quel milione di veicoli che noi riteniamo fondamentale per mantenere e rinnovare gli stabilimenti di Stellantis nel nostro Paese". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo sul trasporto aereo. Quando alle richieste di Stellantis di rinviare o rimuovere la normativa Euro 7 e prevedere incentivi e un miglioramento del costo dell'energia, Urso osserva che "su Euro7 abbiamo fatto un passo importante e significativo in Europa".

"Abbiamo imposto il nostro punto di vista a tutela della produzione del lavoro europeo e il parlamento europeo ci ha confortati, supportando queste modifiche con un'inedita maggioranza politica di centrodestra che quindi è stata in condizione di cambiare quello che era il vecchio progetto che avrebbe comportato dei danni irreparabili al sistema automobilistica europeo", continua Urso.

"Penso che anche su altre cose importanti - tra l'altro tra pochi giorni sarò a Strasburgo proprio per questo - dobbiamo riuscire a imporre quella visione sociale industriale che è mancata negli ultimi anni", conclude il ministro.



