Firestone ha annunciato il lancio di Roadhawk 2 Enliten, il successore del pneumatico estivo touring Roadhawk. Progettato con la piattaforma tecnologica Enliten, l'ultimo pneumatico del brand nasce per offrire la massima tenuta sul bagnato, una maggiore resa chilometrica e una resistenza al rotolamento ridotta del 12% rispetto alla generazione precedente.

Roadhawk 2 Enliten è anche predisposto per i veicoli elettrici ed è stato progettato con Enliten, un pacchetto di tecnologie all'avanguardia che garantisce sicurezza, prestazioni e sostenibilità, assicurando al contempo che i pneumatici siano pronti per le sfide della mobilità del futuro. Nel caso del Firestone Roadhawk 2 Enliten, questo si combina con un'innovativa tecnologia di miscelazione e con l'integrazione di Nano Pro-Tech, una mescola ad alto contenuto di silice che garantisce una robusta resistenza all'abrasione e una maggiore resa chilometrica.

Il risultato è uno pneumatico con significativi miglioramenti delle prestazioni rispetto alla generazione precedente del Firestone Roadhawk. Il Firestone Roadhawk 2 Enliten offre una tenuta sul bagnato che è stata premiata con l'etichetta UE di classe A, la più alta della categoria, oltre a una resa chilometrica superiore del 20% rispetto alla precedente generazione.

Grazie all'utilizzo di Enliten, la piattaforma tecnologica sviluppata presso il centro di ricerca e sviluppo Bridgestone nei pressi di Roma, il pneumatico è pronto alla mobilità elettrica. Ciò significa che è in grado di soddisfare sia le esigenze di prestazioni di veicolo a combustione interna ma anche ibridi e i requisiti specifici dei veicoli elettrici.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA