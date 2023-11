Prende la scossa da un segnale stradale vicino a palo elettrico

Si appoggia su un segnale stradale e prende la scossa, senza fortunatamente riportare gravi conseguenze. E' accaduto ieri sera verso le 22 a Pesaro, in zona mare, ad un 15enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il segnale stradale era vicino ad un palo elettrico e, probabilmente, qualcosa faceva da conduttore tra le due installazioni all'interno dello scavo effettuato per allestirli.

Fortunatamente il ragazzino non ha riportato gravi conseguenze.

I vigili del fuoco hanno provveduto a togliere il segnale stradale per evitare altri incidenti dello stesso tipo.



