A un'azienda lucana certificazione per riqualificazione auto

L'azienda lucana Ineletric è tra le quattro nazionali che hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale per la riqualificazione delle auto: ne ha dato notizia l'ufficio stampa di Confindustria Basilicata. Si tratta di una start up per trasformare i veicoli a motori termici in elettrici, per produrre il retrofit, cioè la tecnologia da montare sulle vetture senza cambiare la struttura della macchina che conserva anche il sistema di cambio. E' stata presentata alla Fiera delle Auto d'Epoca di Bologna, dove il sistema è stato montato a bordo di una Fiat 500.

"Sappiamo quello che l'automotive rappresenta per la nostra regione e per la sua economia - ha commentato il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma - per noi è motivo di grande orgoglio che sia proprio una nostra start up, che già progetta soluzioni ad alto contenuto di innovazione tecnologica ed ecologica, a emergere tra le prime realtà in Italia e a ottenere il via libera ministeriale per l'omologazione del kit di conversione del motore propedeutico al suo utilizzo industriale".



