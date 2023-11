Fiat 500 Jolly del pilota Lando Norris venduta a 40mila euro

Leggere che una 'spiaggina' Fiat 500 Jolly ricostruita in tempi recenti partendo da una vettura di serie del 1972 è stata venduta ad un'asta online di Car and Classic per quasi 40mila euro potrebbe far sgranare gli occhi.

Tuttavia la cifra è incredibilmente più bassa rispetto al valore (enorme) che queste trasformazioni su base Fiat 600 e Fiat 500, se originali e cioè così prodotte tra la fine degli Anni '50 e gli Anni '70, raggiungono e superano oggi i 75-85mila euro di valore, con lo straordinario record della 600 Multipla EdenRoc costruita da Pinin Farina nel 1956 che è passata di mano ad un'asta per oltre 580mila euro.

Anche se il mercato delle auto esclusive e da collezione è ondivago, le 'spiaggine' autentiche e replicate sono comunque sospinte da una forte tendenza alla crescita, soprattutto dopo che diversi specialisti - quasi tutti in Italia - hanno avviato una produzione di 500 Jolly ricostruite ed aggiornate con sistema propulsivo elettrico, che tanto piace a chi le utilizza per muoversi nei golf club o nei porti per yacht di tutto il mondo.

Tornando alla 'spiaggina' venduta per 39mila euro dal sito di Car and Classic si scopre anche che un suo ex proprietario è stato il pilota della McLaren Formula 1 Lando Norris che l'aveva acquistata per utilizzarla sulle strade di Monaco, dove risiede.

Ora la Fiat 500 Jolly 'ricostruita - con tanto di sedili in vimini che all'epoca, come oggi, erano un costoso optional - si trova nel Regno Unito, dove il suo status di auto d'epoca esente da revisione, tasse e limitazioni per aree Ulez (ultra low emissioni zone) la rende ideale non solo come auto da golf club o da spiaggia ma anche per muoversi in ambito urbano.

L'auto è descritta come esemplare 'quasi da showroom' verniciata in azzurro chiaro con cruscotto in tinta e protezioni imbottite per le ginocchia color caramello, tonalità che si ritrova anche nei tappeti.

Spiccano la radio d'epoca con altoparlanti seminascosti e il caratteristico quadrante rotondo della Fiat 500 originale con strumento Veglia. Inutile dire che l'auto monta un motore Fiat da 499 cc raffreddato ad aria e un cambio manuale a 4 marce con sincronizzazione su tre rapporti superiori.

