I 90 anni di innovazione targati Nissan

Nei suoi 90 anni di storia, Nissan è andata avanti per la sua strada portando innovazione ed emozione al settore dell'automotive, con l'obiettivo di lavorare per realizzare sempre qualcosa che possa andare oltre le convenzioni, perché solamente osando è possibile realizzare progetti che possano raccogliere il favore del pubblico. Non a caso, dal 1947, ha iniziato ad innovare, creando il suo primo veicolo elettrico, denominato Tama, e proposto nelle configurazioni taxi e furgone.

In questo viaggio nelle tappe salienti del brand non bisogna dimenticare l'arrivo della Fairlady Z di prima generazione, nel 1960, una vettura che negli Stati Uniti ha venduto oltre 25.000 unità in 7 generazioni.



Il lato sportivo di Nissan però, non ha escluso quello relativo all'efficienza, come dimostrò la Sunny del 1973, un'auto che ottenne il primo premio nei test dell'agenzia dell'ambiente statunitense.

Ma un marchio carico d'inventiva non poteva non esplorare altri settori, e così nel 1988 arrivò la Patrol GR, il primo 4x4 della storia ad adottare la barra stabilizzatrice sganciabile. Inoltre, per comunicare al meglio le potenzialità dei suoi prodotti, nello stesso anno, in Italia, Nissan fu la prima casa a realizzare un sito internet dedicato alle auto ed identificato con il dominio www.nissan.it. Sempre nel bel paese, nel 1992, la Micra cambiò le regole del gioco nel segmento delle utilitarie, grazie ad una dotazione di serie ricca in cui erano presenti accessori come il servosterzo, oltre ad elementi tecnici di prim'ordine come le sospensioni mutilink, l'abs, ed i motori 16V.

Il 1999 Nissan tornò a parlare la lingua delle sportive, e lo fece in maniera dirompente con la GT-R, al punto che la velocissima giapponese divenne un'icona di Fast&Furious 4. Ma le novità del brand, ovviamente, non si fermarono, e videro l'arrivo nel 2007 della Qashqai, una vettura che praticamente inventò il segmento dei crossover compatti, ricevendo le tanto agognate 5 stelle EuroNcap, e portando il Suv alla portata di tutti gli italiani, tanto da divenire il crossover più venduto di sempre nel nostro paese.

Con la Juke, nel 2011, venne esteso il concetto di crossover al segmento B, mentre un anno prima, nel 2010, la Leaf divenne la prima auto elettrica nata elettrica per la produzione.

Questa vettura a batteria e nel 2013 ottenne un primato importante, quello di divenire l'auto elettrica più venduta di sempre, con oltre 50.000 unità.

La rivoluzione automotive di Nissan continua ai giorni nostri, con l'e-Power, l'elettrico senza spina, lanciato in Italia nel 2022: un'innovazione alla portata di tutti.

Ad oggi, più della metà delle vendite di Qashqai derivano da modelli con tecnologia e-Power, che ha già conquistato oltre 80.000 clienti in Europa.

L'ultima novità arrivata in gamma, nel 2023, è stata la Ariya, forte della trazione integrale e-4orce elettrica, il cui listino, grazie agli incentivi governativi, attualmente parte da 34.900 euro, per favorire l'accessibilità alle auto elettriche. Vetture che, anno dopo anno, saranno sempre più accessibili, tanto da portare Nissan ad una scelta precisa: quella di lanciare sul mercato europeo solamente auto elettriche, per avere, entro il 2030, l'intera gamma a batteria. Il tutto avverrà attraverso un piano per un futuro a zero emissioni che comporterà un investimento di 16 miliardi di euro a livello globale entro il 2030. Un progetto che annovera la realizzazione nello stabilimento di Sunderland del primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici al mondo, denominato EV 36Zero; e lo sviluppo di batterie allo stato solido, che costeranno meno della metà delle attuali, e potranno essere ricaricate in un terzo del tempo.



