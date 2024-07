WDW2024, evento all'insegna della sostenibilità

Per la quarta edizione consecutiva, Ducati ha scelto di certificare il WDW come evento sostenibile: ciò significa un grande impegno da parte di tutta l’azienda, dei reparti e dei dipendenti che si occupano dell’organizzazione dell’evento che hanno lavorato per renderlo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. ‘’È un evento che concentra in circuito migliaia di moto e non è particolarmente scontato renderlo sostenibile – ha precisato Valentina Masi, responsabile del Dipartimento Ambiente Ducati -. Per fare questo l’azienda introduce tantissime azioni di varia natura, per esempio, la gestione sostenibile della catena di fornitura, un’attenzione alla scelta dei fornitori, una filiera corta per il mondo del food e la predilezione di prodotti a km zero e di stagione, promuovendo la cucina locale in un territorio dove il cibo la fa, appunto, da padrone. Attraverso l’associazione Summertrade il cibo non utilizzato è stato donato a un’associazione benefica del territorio’’.

Attenzione rivolta anche all’ambiente, limitando le emissioni in atmosfera attraverso la promozione di una mobilità sostenibile all’interno dell’evento per le persone dello staff con scooter elettrici e monopattini mentre, in occasione della Lenovo Race of Champions, è stata messa a disposizione dei visitatori una navetta con i principali comuni della Riviera per raggiungere il circuito, prevedendo un’alternativa agli spostamenti individuali e riducendo così l’impatto ambientale. ‘’In materia di tutela ambientale sono state messe in campo anche una serie iniziative volte alla riduzione della plastica, per quanto concerne il food e il catering, attraverso la scelta di stoviglie in materiale compostabile – ha precisato Masi - .

In quest'ottica, per l'edizione 2024 abbiamo inserito nel welcome kit anche una borraccia'’. L’acqua potabile è stata distribuita nel paddock a un prezzo sostenibile, mentre parte del contributo richiesto ai partecipanti per l’utilizzo del deposito tute e caschi all’interno del paddock è stato devoluto in beneficenza al Centro Antiviolenza ChiAma chiAma dell'Associazione MondoDonna Onlus, un’associazione di donne e un centro antiviolenza impegnato a contrastare ogni forma di violenza di genere. ‘’Attività – aggiunge ancora - sono state intraprese anche in materia di sicurezza, con i corsi di primo soccorso messi a disposizione dei visitatori in doppia lingua promuovendo, a tal fine, l’internazionalità di questo evento, che ha richiamato a Misano Ducatisti provenienti da 86 Paesi del mondo, e l’inclusività a tutti i livelli’’. In tema di inclusività, va sottolineato l’impegno dell’azienda di Borgo Panigale in materia di accessibilità degli spazi dell’evento alle persone diversamente abili con la predisposizione di tribune dedicate per assistere alla Lenovo Race of Champions e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

A tutto questo si è accompagnata una straordinaria attività di comunicazione volta a sensibilizzare il pubblico presente, anche attraverso l’installazione di una cartellonistica appositamente dedicata alla divulgazione della mission sostenibile del WDW. ‘’Attività e azioni messe in campo, queste – ha concluso Masi - con l’obiettivo di dimostrare a tutti gli stakeholder e al pubblico che si ci si può divertire facendo attività con le moto ma lo si può fare anche in una maniera attenta sia per l’ambiente sia per la società che ci circonda e che ci ospita’’.

