Unrae, 'sedersi assieme per una mobilità sostenibile'

"Qual è il problema che stiamo vivendo in questi anni e che trasforma le opinioni in opinioni talebani? È che nessuno vuole fermarsi, sedersi assieme, sapendo che c'è un problema di sostenibilità e di cambiamento climatico, e discutere. Sono passati gli anni e non si è fatto nulla per andare in una certa direzione e a quel punto è normale che le opinioni si estremizzino, per paura" Lo ha dichiarato Michele Crisci, presidente Unrae, intervenendo alla tavola rotonda sul tema dell'Evoluzione della Comunicazione nel settore della Mobilità, organizzata da Autolink News.

"Se poi la politica fa leva su queste paure, invece di lavorare per il futuro, di definire gli step per raggiungere quegli obiettivi, non si va da nessuna parte. Si deve lavorare in maniera strategica, non pensando solo al voto del giorno dopo".



